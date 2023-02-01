Бойцам СВО из Ялты передадут антидроновые ружья

Перед отправкой ружья прошли тестирования. Фото: Янина Павленко\Tg

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получат современные антидроновые ружья. Как сообщила мэр города Янина Павленко в своем Tg-канале, технику бойцам, как и в прошлый раз, передаст Военно-техническое общество.

Ружья оборудованы оптическими прицелами и имеют четыре канала подавления с радиусом действия до двух километров. Кроме того, техника работает без подзарядки на протяжении полутора часов.

- Перед отправкой прошли тестирование в 16-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны (в безэховой камере) и в полевых условиях Подмосковья. С задачей успешно справились - подавили управление квадрокоптером и принудительно посадили его, - подчеркнула Янина Павленко.

На данный момент техника уже направляется в Ялту, после чего ее доставят российским военным.

Стоит отметить, что это уже не первая партия необходимых для российских бойцов агрегатов. В декабре прошлого года Военно-техническое общество передало ялтинским военным тепловизоры, квадрокоптеры с системами сброса груза, аккумуляторы и зарядные устройства, карематы, кровоостанавливающие жгуты-турникеты, тактические перчатки и очки, а также флисовые балаклавы.