Ночью в Симферополе от снега обработали 530 километров дорог

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

За минувшую ночь в Симферополе обработали от снега 530 километров дорог, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- В Симферополе выпал снег, а значит, у коммунальщиков прибавилось работы. С раннего утра выехал на улицы города, чтобы пообщаться с дворниками, посмотреть, как симферопольские улицы обрабатывают противогололедными реагентом, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, всем необходимым для уборки дорог все коммунальщики обеспечены. С раннего утра на дорогах города трудятся 370 дворников.

- В ночную смену на дежурстве находилось 12 комбинированных дорожных машин. В общей сложности, обработали 530 километров дорог, - добавил Афанасьев.

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