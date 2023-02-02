Жительницу Крыма осудят за махинации с земельными участками на 4 млн рублей

42-летняя жительница Симферопольского района предстанет перед судом за махинации с земельными участками Фото: Артем КИЛЬКИН

42-летняя жительница Симферопольского района предстанет перед судом за махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, женщина вступила в сговор с чиновниками органа местного самоуправления и получила поддельные решения о выделении в собственность трех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В 2019 году она по поддельным документам зарегистрировала участки на подставных лиц.

– Общий ущерб от преступной деятельности, причиненный сельскому поселению, составил около 4 млн рублей, – говорится в сообщении.

Крымчанке предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество». Дело рассмотрит Центральный районный суд Симферополя.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе осудили мошенника, заработавшего на махинациях с недвижимостью 9,5 млн рублей.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50