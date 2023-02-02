Стоимость на коммерческую недвижимость в Симферополе выросла в цене

ранее аналитики отмечали снижение стоимости на коммерческую недвижимость в Крыму. Фото: Архив "КП"

В Симферополе заметили рост цен на коммерческую недвижимость, сообщил руководитель категории офисных помещений на «Авито» Олег Изотов.

Если в целом по Крыму можно говорить о снижении цен на покупку и аренду коммерческой недвижимости, то в Симферополе ситуация совсем другая. Средняя стоимость покупки коммерческой недвижимости в республиканской столице выросла на 4% и составила 10,7 млн. рублей в 2022 году. В то время как средняя цена на аренду никак не поменялась и до сих пор составляет около 40 тысяч рублей в месяц. Однако в будущем эксперт прогнозирует рост аренды на коммерческую недвижимость в Симферополе и в Крыму.

- Это связано, в первую очередь, со снижением ставок на объекты по всей России, а также с появления новых отечественных компаний, которые нуждаются в площадях для коммерческой деятельности. На повышение интереса у населения к коммерческой недвижимости влияет также и отложенный спрос – сейчас рынок находится в режиме восстановления после событий 2022 года.

Заметим, ранее аналитики отмечали снижение стоимости на коммерческую недвижимость в Крыму.