В Крыму пропал 56-летний житель Феодосии

Виктор Гусев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в социальной сети ориентировку на жителя Феодосии.

- Пропал Гусев Виктор Иванович, 56 лет (1966 года рождения), город Феодосия, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка на пропавшего появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Родные и близкие потеряли Виктора Гусева из поля зрения две недели тому назад – с 15 января 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанина: 182 сантиметров рост, xудощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

- Если вы видели Виктора Гусева, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 или 112. Все звонки бесплатные, - просят волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым.

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