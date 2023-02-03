В Крыму осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крым суд приговорил водителя автомобиля, по вине которого погиб пассажир, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Авария произошла в одну из ночей июня прошлого года. 28-летний житель Бахчисарайского района, севший за руль в нетрезвом состоянии, с огромной скоростью летел по дороге Песчаное – Почтовое в пределах населенного пункта, а его пассажир ехал на переднем сиденье, высунувшись из окна.

– Не справившись с управлением, водитель допустил опрокидывание автомобиля, пассажир от полученных в результате аварии травм скончался, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

Бахчисарайский районный суд признал его виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ – «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ближайшие пять лет мужчина проведет в колонии-поселении. Также ему запрещено садиться за руль в течение трех лет.

Приговор еще не вступил в силу, добавили в прокуратуре.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50