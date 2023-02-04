Погода на 4 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Ялте пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В субботу сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами мокрый снег, снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +2...+4°.
В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, южный ветер, тепло +6…+8°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+5°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +4…+5°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Керчи 0…+1°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +4…+5°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +4…+5°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +3…+5°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +1…+3°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +3…+4°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +6…+10°.
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