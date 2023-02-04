НовостиОбщество 3 февраля 2023 22:22

Погода на 4 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 4 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе