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НовостиОбщество3 февраля 2023 22:22

Погода на 4 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 4 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте пасмурно.

В Ялте пасмурно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В субботу сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами мокрый снег, снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +2...+4°.

В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, южный ветер, тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+5°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +4…+5°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи 0…+1°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +4…+5°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+5°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +3…+5°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +1…+3°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +3…+4°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+10°.

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