С задержанными в Египте керченскими моряками встретились представители крымской власти

Старший помощник Сергей Бутвенко и капитан судна Сергей Еремизин. Фото: Александр Рубцов.

К решению вопроса о дальнейшей судьбе задержанных в Египте керченских моряков с судна Soya подключились представители крымской власти. С 60-летним капитаном и его старшим помощником удалось встретится члену общественной палаты РК и России Ивану Абажеру, а также вице-премьеру Крыма, постоянному представителю РК при президенте РФ Георгию Мурадову. Они не зафиксировали нарушений прав моряков в полицейском участке Александрии.

- Никаких нарушений выявлено не было, более того заключенные россияне рассказали о добром отношении к ним,- сообщил Иван Абажер, слова которого цитирует пресс-служба Общественной палаты Крыма.

Над решением вопроса об освобождении моряков, по словам Абажера, сейчас работает консульская служба посольства России в Египте. Там надеются на скорейшее возвращение крымчан домой.

Напомним, пятеро российских моряков с судна Soya, который ходит под флагом Коморских островов, были задержаны 4 ноября 2022 года в порту Александрии. В контейнерах судна при выгрузке были обнаружены 28 тонн «Трамадола», который является опиоидным синтетическим анальгетиком и запрещен ко ввозу в страну. Троим россиянам — членам экипажа позволили вернуться на родину 17 ноября. Среди них был и кок Алексей Погребняк из Керчи.

Еще двое керчан до сих пор находятся под арестом. Накануне капитану Сергею Еремизину и старпому Сергею Бутвенко суд в Египте продлил срок нахождения под стражей еще на 45 суток.

Ранее стало известно, что моряки нуждаются в квалифицированном медицинском осмотре. Однако добиться посещения ими больницы адвокату пока не удается. До этого морякам удалось передать теплые одела, чтобы они не спали на голом бетонном полу.

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