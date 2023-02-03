В Симферополе пройдут бесплатные экскурсии по городу

Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

В Симферополе продолжится проект «Бесплатные экскурсии выходного дня». Как сообщил градоначальник Михаил Афанасьев, в 2022 году в проекте приняли участие более тысячи человек.

– На 2023 год мы подготовили для вас множество новых увлекательных тематических экскурсий, – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Уже в следующую субботу, 11 февраля, гости и жители Симферополя смогут принять участие в физкультурно-оздоровительной прогулке-экскурсии по городу с треккинговыми палками «В глубь веков». Зарегистрироваться можно по ссылке.

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