В Керчь поступило десять новых уборочных машин

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

В Керчь поступила новая уборочная техника, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

– В город поступило десять единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины и пылесосы. Это даст возможность работать шестью единицами коммунального транспорта одновременно, что значительно повлияет на качество очистки, – написал Брусаков. – Сейчас техника проходит регистрацию, и через десять дней выйдет на городские дороги.

Новая техника позволит улучшить качество зимнего содержания дорог. Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Градоначальник отметил, что новая техника позволит улучшить качество зимнего содержания дорог. В летний период комбинированные машины, которых у города уже пять, будут использоваться как водовозы для полива зеленых насаждений.

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