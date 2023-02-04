В Крыму ищут 47-летнего жителя Алушты

Андрей Селезнев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму продолжаются поиски жителя курортного города Алушты.

- Пропал Селезнев Андрей Николаевич, 47 лет, проживающего в городе Алушта, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные потеряли связь с пропавшим больше недели тому назад - с 22 января 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Андрея Селезнева: 173 сантиметра рост, нормальное телосложение русые волосы, серо-карие глаза.

Крымчанин был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и такого же цвета кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Селезнева, просят позвонить на горячую линию отряда поисковиков «ЛизаАлерт»8 (800) 7005452 или в службу спасения 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50