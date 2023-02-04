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НовостиЗдоровье4 февраля 2023 7:53

В Крыму на 4 февраля зафиксировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции

Врачи госпитализировали 13 заболевших
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
От ковида можно сделать прививку. Фото: Виталий Парубов/архив КП

От ковида можно сделать прививку. Фото: Виталий Парубов/архив КП

Крымское министерство здравоохранения обнародовало статистику по ковиду за минувшие сутки: выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Статистика на 4 февраля. Фото: Минздрав РК/Tg

Статистика на 4 февраля. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировано 13 заболевших COVID-19, всего за время пандемии количество заболевших составляет 62 833 человек, - гласят официальные данные.

Опасная хворь уложила на больничные койки 13 заболевших, всего же было госпитализировано 62 833 ковидных больных.

За истекшие сутки сумели победить опасную инфекцию и выздороветь 22 человека, общая цифра переболевших - 204 168 мужчин и женщин.

К счастью, обошлось без летальных исходов, но COVID-19 уже успел забрать 5 418 человеческих жизней.

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