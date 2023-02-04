В Севастополе полицейские поменяли автомобили на жеребцов - видео

Полицейская кавалерия. Фото: Cевприроднадзор/Tg

В Севастополе используют полицейскую кавалерию для контроля за территориями, которые нуждаются в защите от вандалов всех мастей.

В соцсети появилось видео, как конный патруль «работает» в природном парке Максимова дача.

- Усадьба Максимова – излюбленное место отдыха севастопольцев и гостей города, - сообщили в Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Но выпасающие скот горожане и неряхи-туристы, разжигающие костры и оставляющие после себя горы мусора, превратили исторический объект в малоприятное место.

Власти, чтобы спасти Максимову дачу присвоили ей статус природного парка регионального значения, где нельзя ни жечь костры, ни собирать цветы. По особо охраняемым землям также запрещено разъезжать на автомобилях. Главная задача полицейской кавалерии - выявить и пресечь все вышеперечисленные нарушения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50