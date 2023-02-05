Погода на 5 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

Температура морской воды у берегов Севастополя плюс 8 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, туман, гололедица. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +1...+3°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь со снегом. Днем северо-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +2…+4°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+5°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +2…+3°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи 0…+1°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +2…+3°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+1°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое 0…+1°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске +1…+1°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Белогорске +1…+2°, северо-восточный ветер 2-4-5 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

Вода в Черном море +6…+10°.

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