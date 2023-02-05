В Крыму за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым госпитализированы семь человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы семь человек. Об этом утром 5 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 14 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 551 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 182 человека выздоровели, 5 418 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы два человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Двух человек выписали из больницы. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 54 пациента, из них 49 – с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 977 случаев коронавируса, выздоровели 95 200 человек.

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