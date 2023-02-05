В Крыму за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым госпитализированы семь человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы семь человек. Об этом утром 5 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 14 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 551 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 182 человека выздоровели, 5 418 скончались.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы два человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.
Двух человек выписали из больницы. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 54 пациента, из них 49 – с подтвержденным диагнозом.
С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 977 случаев коронавируса, выздоровели 95 200 человек.
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