Спикер Госсовета Крыма Константинов предложил создать список россиян, решивших «отсидеться за границей»

Фото: crimea.gov.ru

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил создать список россиян, покинувших страну и решивших «отсидеться за границей». Об этом сообщает РИА Новости.

– Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить, – сказал Константинов.

По его словам, «недопустимо, несправедливо и неправильно» допускать, чтобы человек, «отсидевшись в сложные времена за границей», с наступлением мира «приехал и жил себе спокойно».

Константинов добавил, что изымать у таких людей собственность или лишать их свободы не нужно, однако нельзя допускать их к политической деятельности, к госслужбе и госзаказам. Кроме того, следует запретить им публичную деятельность, в том числе выступления с концертами и исполнение песен.

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