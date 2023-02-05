Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 10:17

Спикер Госсовета Крыма Константинов предложил создать список россиян, решивших «отсидеться за границей»

По его словам, таких «антигероев» нельзя допускать к политической деятельности, к госслужбе и госзаказам
Дмитрий Коренев
Фото: crimea.gov.ru

Фото: crimea.gov.ru

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил создать список россиян, покинувших страну и решивших «отсидеться за границей». Об этом сообщает РИА Новости.

– Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить, – сказал Константинов.

По его словам, «недопустимо, несправедливо и неправильно» допускать, чтобы человек, «отсидевшись в сложные времена за границей», с наступлением мира «приехал и жил себе спокойно».

Константинов добавил, что изымать у таких людей собственность или лишать их свободы не нужно, однако нельзя допускать их к политической деятельности, к госслужбе и госзаказам. Кроме того, следует запретить им публичную деятельность, в том числе выступления с концертами и исполнение песен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50