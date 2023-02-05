84-летняя жительница Севастополя перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники выманили у 84-летней жительницы Севастополя 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти. Он рассказал женщине о якобы причитающийся ей соцвыплатах.

– Обманным путем мошенник убедил пожилую женщину перечислить на указанный им счет крупную сумму под предлогом оплаты комиссии, – говорится в сообщении.

Поверив аферисту, пенсионерка сделала все по инструкции и перевела ему 150 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

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