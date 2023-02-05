Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 12:44

84-летняя жительница Севастополя перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело, аферистов ищут
Дмитрий Коренев
Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти

Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники выманили у 84-летней жительницы Севастополя 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти. Он рассказал женщине о якобы причитающийся ей соцвыплатах.

– Обманным путем мошенник убедил пожилую женщину перечислить на указанный им счет крупную сумму под предлогом оплаты комиссии, – говорится в сообщении.

Поверив аферисту, пенсионерка сделала все по инструкции и перевела ему 150 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50