84-летняя жительница Севастополя перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мошенники выманили у 84-летней жительницы Севастополя 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который выдал себя за представителя органов власти. Он рассказал женщине о якобы причитающийся ей соцвыплатах.
– Обманным путем мошенник убедил пожилую женщину перечислить на указанный им счет крупную сумму под предлогом оплаты комиссии, – говорится в сообщении.
Поверив аферисту, пенсионерка сделала все по инструкции и перевела ему 150 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.
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