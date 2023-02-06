Погода на 6 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

На Крымском полуострове снежно и пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидается холодный, ветреный понедельник: мокрый снег, туман, метель, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем 0...-2°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Днем 0…+2°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+4°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории 0…+1°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи -1…0°, северо-восточный ветер 12-16 м/с. Пасмурно.
В Феодосии 0…+1°, северо-восточный ветер 11-14 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Черноморском -1…0°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Джанкое -1…0°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Армянске -1…0°, северный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Белогорске -1…0°, северный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, снег.
Вода в Черном море +6…+10°.
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