НовостиОбщество 5 февраля 2023 22:26

Погода на 6 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 6 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе