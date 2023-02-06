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НовостиОбщество5 февраля 2023 22:26

Погода на 6 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 6 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове снежно и пасмурно.

На Крымском полуострове снежно и пасмурно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается холодный, ветреный понедельник: мокрый снег, туман, метель, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем 0...-2°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Днем 0…+2°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+4°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории 0…+1°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи -1…0°, северо-восточный ветер 12-16 м/с. Пасмурно.

В Феодосии 0…+1°, северо-восточный ветер 11-14 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Черноморском -1…0°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -1…0°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске -1…0°, северный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Белогорске -1…0°, северный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +6…+10°.

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