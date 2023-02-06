Отголоски землетрясения в Турции и Сирии зафиксировали в Крыму

До Крыма дошли лишь слабые отголоски силой чуть выше двух баллов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейсмические станции в Крыму зафиксировали отголоски землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии ранним утром 6 февраля. Об этом телеканалу «Миллет» рассказала директор Крымского Республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

– Пока зафиксированы два крупных толчка. Возможно, это все, возможно это были предвестники более сильного землетрясения – не могу ничего сказать, пока мы не проанализировали все. Землетрясения всегда двигаются по убывающей, – сказала Горелова, отметив, что для обработки информации пока прошло слишком мало времени.

Она добавила, что специалисты центра зафиксировали толчки силой 7,1 и 7,8 баллов в эпицентре землетрясения. До Крыма дошли лишь слабые отголоски силой чуть выше двух баллов.

В центральной сейсмической станции «Симферополь» сообщили об отсутствии сведений о каком-либо влиянии землетрясения на Крым.

– Не ощущалось. На Крыме оно никак не отразилось, во всяком случае, таких сведений у нас на станции нет. Никто не знает будет или не будет (землетрясение), предвестников никаких пока нет, – передает «Миллет» слова ведущего инженера станции Натальи Козененко.

По информации ГУ МЧС по Республике Крым, сейсмическая активность на территории Крыма не зафиксирована.

Ранним утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 284 человека, еще 2383 людям потребовалась медицинская помощь. Еще 237 человек погибли и 639 пострадали на территории Сирии.

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