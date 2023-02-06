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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:47

Отголоски землетрясения в Турции и Сирии зафиксировали в Крыму

Сейсмические станции на территории полуострова зарегистрировали два крупных толчка
Дмитрий Коренев
До Крыма дошли лишь слабые отголоски силой чуть выше двух баллов

До Крыма дошли лишь слабые отголоски силой чуть выше двух баллов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейсмические станции в Крыму зафиксировали отголоски землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии ранним утром 6 февраля. Об этом телеканалу «Миллет» рассказала директор Крымского Республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

– Пока зафиксированы два крупных толчка. Возможно, это все, возможно это были предвестники более сильного землетрясения – не могу ничего сказать, пока мы не проанализировали все. Землетрясения всегда двигаются по убывающей, – сказала Горелова, отметив, что для обработки информации пока прошло слишком мало времени.

Она добавила, что специалисты центра зафиксировали толчки силой 7,1 и 7,8 баллов в эпицентре землетрясения. До Крыма дошли лишь слабые отголоски силой чуть выше двух баллов.

В центральной сейсмической станции «Симферополь» сообщили об отсутствии сведений о каком-либо влиянии землетрясения на Крым.

– Не ощущалось. На Крыме оно никак не отразилось, во всяком случае, таких сведений у нас на станции нет. Никто не знает будет или не будет (землетрясение), предвестников никаких пока нет, – передает «Миллет» слова ведущего инженера станции Натальи Козененко.

По информации ГУ МЧС по Республике Крым, сейсмическая активность на территории Крыма не зафиксирована.

Ранним утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 284 человека, еще 2383 людям потребовалась медицинская помощь. Еще 237 человек погибли и 639 пострадали на территории Сирии.

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