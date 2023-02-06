Юные хоккеисты из Симферополя выиграли турнир «Южный лед»

Фото: школа зимних видов спорта «Наследие»

Команда школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие» выиграла турнир по хоккею «Южный лед» среди юношей 2015 года рождения, обыграв в финале сочинский «Союз» со счетом 7:3.

Соревнования прошли с 3 по 5 февраля в городе Кореновске Краснодарского края. За победу боролись восемь команд из Симферополя, Ростовской области, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Владикавказа, Ессентуков и Сочи.

– На протяжении трех дней наша команда сыграла пять матчей. Из них три игры в группе и полуфинале. В финале одержали победу над сочинским «Союзом» со счетом 7:3, заняв первое место, – рассказал тренер школы «Наследие» Даниил Осипов.

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