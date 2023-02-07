В Крыму зафиксировали свыше 3000 выбросов дельфинов

Дельфины нуждается в защите. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники озвучили статистику за несколько лет работы.

- С 2017 по 2022 года на побережье Крыма и Севастополя мы зарегистрировали свыше 3000 выбросов дельфинов, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Исследователи отмечают, что чаще всего млекопитающие погибают, когда идет активный вылов рыбы человеком.

У большинства мертвых дельфинов можно найти следы объячеивания, фрагменты сетей на теле, отрезанные плавники и другие признаки попадания в орудия рыболовства.

В настоящее время сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» занимаются разработкой мер по минимизации прилова.

- Надеемся приступить к тестированию некоторых методов в этом году, - отметили исследователи.

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