Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 5:59

В Крыму зафиксировали свыше 3000 выбросов дельфинов

Млекопитающие чаще всего гибнут в рыболовных снастях
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Дельфины нуждается в защите. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Дельфины нуждается в защите. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники озвучили статистику за несколько лет работы.

- С 2017 по 2022 года на побережье Крыма и Севастополя мы зарегистрировали свыше 3000 выбросов дельфинов, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Исследователи отмечают, что чаще всего млекопитающие погибают, когда идет активный вылов рыбы человеком.

У большинства мертвых дельфинов можно найти следы объячеивания, фрагменты сетей на теле, отрезанные плавники и другие признаки попадания в орудия рыболовства.

В настоящее время сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» занимаются разработкой мер по минимизации прилова.

- Надеемся приступить к тестированию некоторых методов в этом году, - отметили исследователи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50