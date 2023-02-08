Погода на 8 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: похолодает до минус 4 градусов

В Симферополе снежно и холодно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В среду на полуострове ожидается снег, на дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°, днем -2...-4°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем мороз до -2°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +2…+3°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Евпатории -2…-3°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Керчи -3…-4°, северо-восточный ветер 14-16 м/с. Пасмурно.

В Феодосии -2…-3°, северо-восточный ветер 11-13 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Черноморском -2…-4°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое -1…-4°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Армянске -1…-4°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Белогорске -3…-4°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +4…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50