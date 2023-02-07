Почти семь тысяч юных крымчан занимаются наукой

В 2022 году в различных научно-исследовательских проектах приняли участие 6 932 крымских школьника и студента Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году в различных научно-исследовательских проектах приняли участие 6 932 крымских школьника и студента. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

Наиболее активно вовлечены в научно-исследовательскую и проектную деятельность ребята из Симферополя, Феодосии, Судака, Евпатории, Джанкоя и города Саки. Среди районов лидируют Раздольненский, Бахчисарайский и Симферопольский.

В Симферополе с 1929 года функционирует «Малая академия наук «Искатель». Сейчас здесь обучаются 5480 детей: 3 128 мальчиков и 2 352 девочки.

– Это площадка для пытливых и любознательных ребят, которая позволяет повысить интерес к научной деятельности, – отметили в Минобразования РК.

Завтра, 8 февраля, научное сообщество отметит профессиональный праздник – День российской науки. Он приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной Петром I указом Сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

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