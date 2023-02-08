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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:07

На дороги Симферополя за ночь высыпали 200 тонн реагента

В городе обработали более 500 километров дорог
Екатерина НАЗАРОВА
На дорогах Симферополя 8 февраля скользко, водителям стоит сохранять бдительность

На дорогах Симферополя 8 февраля скользко, водителям стоит сохранять бдительность

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В ночь на 8 февраля на дороги Симферополя высыпали 200 тон противогололедной смеси.

- В ночную смену 12 комбинированных дорожных машин выполняли расчистку и противогололедную обработку проезжей части улиц Симферополя. Использовано порядка 200 тонн реагента, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы местной администрации.

По словам директора МБУ «Город» Антона Гумена, в городе обработали более 500 километров дорог.

Напомним, 8 февраля в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики обещают в среду снежную метель и гололедицу. Водителям стоит быть осторожнее на скользких дорогах.

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