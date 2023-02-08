В Крыму за шесть лет отремонтировали 1360 лифтов в многоквартирных домах

Зампредседателя Госсовета Республики Крым Эдип Гафаров прокомментировал вопрос о состоянии лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах крымчан. Фото: crimea.gov.ru

В Крыму за последние шесть лет отремонтировали либо заменили 1360 лифтов в жилых домах. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Эдип Гафаров, передает пресс-служба Госсовета.

Так, по его словам, в 2017 году в крымских домах отремонтировали либо заменили три лифта, в 2018 году — 260, в 2019 году – 523, в 2020 году – 34, в 2021 – 95, в 2022 – 445.

На сегодняшний день необходимо заменить еще 798 лифтов. 523 из них эксплуатируются более 30 лет, добавил Гафаров.

– Стоимость закупки необходимого лифтового оборудования составляет 1,972 миллиарда рублей. Заявка на включение этого проекта в социально-экономическую программу развития Республики Крым уже подана, – сказал зампредседателя крымского парламента.

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