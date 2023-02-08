Крымчанка получила два года условно за мошенничество с материнским капиталом

32-летнюю жительницу Сак признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саках суд признал 32-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, женщина незаконно обналичила материнский капитал.

– Установлено, что осужденная с целью обналичивания средств материнского капитала заключила фиктивный договор займа на приобретение и строительство индивидуального жилья, – говорится в сообщении.

Никакой дом сообразительная крымчанка строить не собиралась, займ на эти цели не получала, а средствами маткапитала, полученными в счет его погашения, распорядилась по своему усмотрению.

Сакский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Кроме того, суд взыскал с женщины в пользу ПФР сумму незаконно использованного маткапитала.

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