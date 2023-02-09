Аксенов сообщил о выговорах и увольнениях в муниципалитетах из-за нерешенных проблем

Сергей Аксенов провел совещание о проблемных вопросах муниципалитетов. Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов подвел промежуточные итоги работы муниципальных органов власти и дал оценку руководителям администраций. По его словам, после критики в адрес руководства населенных пунктов, в ситуации с благоустройством и наведением порядка стали происходить положительные изменения, однако, без выговоров не обошлось.

- Ряду сотрудников администраций муниципалитетов были объявлены выговоры за неисполнение данных ранее поручений, некоторые были уволены, - сообщил Аксенов у себя в Telegram после совещания по проблемным вопросам муниципалитетов.

При этом глава республики отметил, что время, данное руководителям администраций, многие из них используют эффективно. Это отмечают и местные жители. Однако, достигнутый успех, по словам Аксенова, не должен стать одноразовой акцией.

Он напомнил, что довести муниципалитеты до определенного уровня благоустройства и комфортности поручено к 1 апреля. К этому времени должен быть решен вопрос с дворниками и озеленителями, а также вопрос обеспечения их инвентарем.

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