Министр здравоохранения Крыма проверил наличие лекарств в аптеках Симферополя

Глава крымского Минздрава Константин Скорупский посетил 17 аптек Симферополя с целью мониторинга наличия и стоимости наиболее востребованных лекарственных препаратов. Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский посетил 17 аптек Симферополя с целью мониторинга наличия и стоимости наиболее востребованных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в Минздраве РК.

– Проверили наличие и цены на антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска. Данные группы препаратов во всех аптеках в наличии и в достаточном количестве, – отметил Скорупский.

При этом отмечен существенный разброс цен – например, стоимость жаропонижающего «Ибупрофен суспензия д/детей» варьируется от 96 до 122 рублей. По словам Скорупского, стоимость зависит от поставщика – препараты отечественного производства значительно дешевле импортных.

Глава крымского Минздрава подчеркнул, что в госаптеки медикаменты поставляются непрерывно – как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые российские регионы.

– Во избежание логистических задержек Министерством здравоохранения Республики Крым обеспечено полное взаимодействие с Министерством транспорта региона, – добавил Скорупский.

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