Энергетики оперативно устранили аварию, оставившую без света несколько сел в Симферопольском районе

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго»

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» оперативно устранили аварию, оставившую без света жителей нескольких сел в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– 9 февраля, в период действия штормового предупреждения, в 08:37 на подстанции 35 кВ «Перово» произошло аварийное отключение линии электропередачи 10 кВ, – говорится в сообщении.

В результате аварии без электричества остались 464 потребителя в населенных пунктах Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Солнечное и Молочное. Энергетики сразу же приступили к ремонтным работам. Уже в 12:04 свет вернулся в дома абонентов.

Отмечается, что ситуация находилась на контроле руководства «Крымэнерго» и министра топлива и энергетики Республики Крым.

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