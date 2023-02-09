Жителя Симферополя приговорили к исправительным работам за осквернение Вечного огня в Феодосии

Дело рассматривал Верховный суд Республики Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Симферополя, осквернившему символ воинской славы в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в сентябре прошлого года мужчина имитировал приготовление пищи в пламени Вечного огня у мемориала «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков», тем самым оскорбив память погибших бойцов.

– 19 сентября 2022 года симферополец 1993 г.р, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подносил цветок розы, который ранее был возложен к мемориалу, к пламени «Вечного огня», имитируя своими действиями приготовление пищи, – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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