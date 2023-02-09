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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:09

Сильные морозы до -13 градусов ожидаются в Крыму 10 и 11 февраля

Осадков, по данным синоптиков, не будет
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Андрей БАЧУРИН

Фото: Андрей БАЧУРИН

Сильные морозы ожидаются в Крыму по ночам 10 и 11 февраля. Об этом КП-Крым сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В эти числа будут две самых морозных ночи. В некоторых регионах полуострова температура опустится до -13 градусов, - отметила синоптик.

По ее словам, днем будет намного теплее. Температура будет варьироваться от -2 до +5 градусов в зависимости от региона полуострова. В степях и предгорных районах будет холоднее, а на ЮБК — комфортнее. Осадков в пятницу и субботу не ожидается.

Чуть теплее будет в воскресенье, 12 февраля. Днем воздух прогреется до +6 градусов.