Сильные морозы до -13 градусов ожидаются в Крыму 10 и 11 февраля

Фото: Андрей БАЧУРИН

Сильные морозы ожидаются в Крыму по ночам 10 и 11 февраля. Об этом КП-Крым сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В эти числа будут две самых морозных ночи. В некоторых регионах полуострова температура опустится до -13 градусов, - отметила синоптик.

По ее словам, днем будет намного теплее. Температура будет варьироваться от -2 до +5 градусов в зависимости от региона полуострова. В степях и предгорных районах будет холоднее, а на ЮБК — комфортнее. Осадков в пятницу и субботу не ожидается.

Чуть теплее будет в воскресенье, 12 февраля. Днем воздух прогреется до +6 градусов.