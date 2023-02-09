В Крыму полиция накрыла подпольное производство алкоголя

Фото: МВД по Республике Крым

Полицейские накрыли подпольный цех по производству суррогатного алкоголя в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– Подпольный цех по изготовлению сомнительного алкоголя организовал 47-летний местный житель в арендованном помещении на территории гаражного кооператива в одном из поселений района. В нем мужчина в кустарных условиях разбавлял спирт водой до нужной крепости, после чего получившееся разливал по бутылкам, оклеенным этикетками популярных брендов горячительного, – говорится в сообщении.

В ходе обысков в гараже, а также в припаркованном неподалеку автомобиле полицейские обнаружили больше трехсот полимерных пяти- и десятилитровых емкостей и канистр со спиртосодержащей жидкостью, а также несколько ящиков, заставленных более чем 300 бутылками с поддельным алкоголем.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

В общей сложности изъято более трех тысяч литров суррогата. По данным полиции, стоимость изъятой спиртосодержащей продукции превысила 175 тысяч рублей. По предварительным данным, готовый фальсификат мужчина планировал продавать на территории Крыма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ. Расследование продолжается.

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