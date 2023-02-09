В Красноперекопске построят станцию водоочистки за 2 млрд рублей

На сегодняшний день в Крыму доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, не превышает 78% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новую станцию водоочистки в Красноперекопске начнут строить уже в этом году. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, пишет «Крымская газета».

На реализацию проекта в 2023 году выделили более 2 миллиардов рублей. Заказчиком выступает ГУП РК «Вода Крыма»; предприятие уже приступило к выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.

На сегодняшний день в Крыму доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, не превышает 78%. После завершения строительства крупных объектов водоподготовки в Красноперекопске, Евпатории и поселке Первомайское этот показатель увеличится до 87%, отметила Светлана Маслова.

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