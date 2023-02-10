В Крыму на коррупции попались 700 чиновников в 2022 году

Подобные преступления связаны с реализацией госконтрактов и нацпроектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму в 2022 году на коррупционных преступлениях попались 700 чиновников. А всего было зафиксировано почти 20 тысяч фактов нарушений закона. Такие данные озвучил прокурор Крыма Олег Камшилов в ходе расширенного заседания коллегии надзорного ведомства республики.

- При осуществлении надзора за исполнением требований законодательства о противодействии коррупции прокуроры добились привлечения к ответственности около 700 должностных лиц, - сообщил Олег Камшилов.

По словам прокурора Крыма, общая сумма денежных средств, полученная коррупционным путем, составила 57,5 млн рублей. В суды направлено 25 исков. В частности, подобные преступления связаны с реализацией госконтрактов и нацпроектов.