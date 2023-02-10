Крым получит почти 16 млн рублей на развитие событийного туризма в 2023 году

Финансирование получат регионы, проекты которых прошли конкурсный отбор Фото: Ирина ГЕРЦ

Крым получит миллионы рублей на развитие событийного туризма в 2023 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Согласно распоряжению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым получит 15,8 млн рублей на поддержку и развитие событийного туризма, - отметил Сергей Аксенов.

Согласно распоряжению, субсидии получат регионы, проекты которых прошли конкурсный отбор. В их числе - крымский этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест». Работа проводится в рамках госпрограммы «Развитие туризма»