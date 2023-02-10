В Крыму начнется потепление 10 февраля

Остается надеяться, что зима отступает Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 10 февраля наступит долгожданное потепление. И хоть для южного региона этим сложно назвать температуру в 0 градусов Цельсия, по сравнению с последними морозными днями, жителей республики ждет более приятная погода.

Как сообщили в Крымском гидрометцентре, в столице республики сегодня, 10 февраля, будет около 0 градусов днем и до -11 градусов ночью. А завтра, 11 февраля, столбики термометра покажут плюс.

- 11 февраля переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8...-10°, днем +2...+4°, - говорится в сообщении.

До +4 градусов Цельсия уже сегодня, 10 февраля, ожидается на Южном берегу Крыма. А в Евпатории и Феодосии воздух прогреется до +1…+2 градусов.

Жителей Севастополя тоже ждет плюсовая температура - до 3 градусов.