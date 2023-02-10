В Крыму педофил получил 4,5 года колонии

Судебное заседание прошло в закрытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 4,5 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности трех девочек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-го возраста, но не достигшего 14 лет) и по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14 лет). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, мужчине назначено принудительное лечение и наблюдение у психиатра. Также ему запрещено в течение шести лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных и сезонно-оздоровительных учреждениях.

– По делу судом установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить статьи 64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела, – отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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