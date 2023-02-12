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НовостиОбщество11 февраля 2023 22:30

Погода на 12 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе облачно с прояснениями.

В Севастополе облачно с прояснениями.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 февраля на Крымском полуострове будет теплее, чем накануне.

- Ожидается неустойчивый характер погоды: ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Небольшой снег. Гололедица. Западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +3...+5°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, мокрый снег. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с, тепло +4…+6°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +5…+7°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+6°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи +2…+5°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +4…+6°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+5°, северный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+4°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске +1…+3°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Белогорске +2…+4°, северо-западный 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

Вода в Черном море +3…+9°.

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