Погода на 12 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 февраля на Крымском полуострове будет теплее, чем накануне.
- Ожидается неустойчивый характер погоды: ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Небольшой снег. Гололедица. Западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +3...+5°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, мокрый снег. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с, тепло +4…+6°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +5…+7°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +3…+6°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Керчи +2…+5°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +4…+6°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +4…+5°, северный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +2…+4°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Армянске +1…+3°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Белогорске +2…+4°, северо-западный 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
Вода в Черном море +3…+9°.
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