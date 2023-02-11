В мэрии Симферополя назвали фейком объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соцсетях распространилось сообщение о том, будто в подъезде одной из многоэтажек Симферополя вывесили объявление о сборе денег на обустройство бомбоубежищ в подвале дома. В фейковом документе всех жильцов и арендаторов квартир призывали в обязательном порядке сдать по 700 рублей.

При этом адрес «бомбоубежища» оказался несуществующим. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев назвал появившееся сообщение фейком.

Это объявление распространилось в соцстях. Фото: Мизаил Афанасьев/telegram

- Такое «объявление» появилось в подъезде одной из многоэтажек Симферополя. Скажу сразу: размещенная информация не имеет ничего общего с действительностью. Это фейк, – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Михаил Афанасьев отметил, что подобное объявление никто не размещал. Кроме того, улицы «ТолстоВА» в крымской столице не существует. Также мэр добавил, что расчистка подвалов – это системная работа, которая выполняется системно. Градоначальник призвал доверять только официальным источникам информации.