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НовостиОбщество12 февраля 2023 9:01

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра 12 и 13 февраля

На Крым обрушится сильный ветер 12 и 13 февраля
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Порывы ветра будут достигать до 22 метров

Порывы ветра будут достигать до 22 метров

Фото: Евгения ГУСЕВА

Хоть зима постепенно отступает с полуострова, расслабляться пока рано. В воскресенье, 12 февраля, и понедельник, 13 февраля, в Крыму ожидается сильный ветер. МЧС республики уже объявило на эти дни штормовое предупреждение.

- Во второй половине дня 12 февраля, ночью и утром 13 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, - предупредили в пресс-службе спасательного ведомства.

МЧС Крыма рекомендует жителям воздержаться от походов в горы и леса, выхода к морю, а также не приближаться к линиям электропередач.