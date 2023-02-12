В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра 12 и 13 февраля

Порывы ветра будут достигать до 22 метров Фото: Евгения ГУСЕВА

Хоть зима постепенно отступает с полуострова, расслабляться пока рано. В воскресенье, 12 февраля, и понедельник, 13 февраля, в Крыму ожидается сильный ветер. МЧС республики уже объявило на эти дни штормовое предупреждение.

- Во второй половине дня 12 февраля, ночью и утром 13 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, - предупредили в пресс-службе спасательного ведомства.

МЧС Крыма рекомендует жителям воздержаться от походов в горы и леса, выхода к морю, а также не приближаться к линиям электропередач.