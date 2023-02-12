Крымские ученые вывели новые сорта пшеницы

В этом году в Крыму готовы сеять разработанные учеными новые сорта пшеницы, ячменя, тыквы, чеснока и кориандра Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Крыму в этом году засеят новые сорта пшеницы, разработанные местными учеными. Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.

Над обеспечением республики семенами элитных сортов работают специалисты Научно-исследовательского института сельского хозяйства.

- Мы можем обеспечивать потребности Крыма по ряду элитных и супер-элитных сортов семян до 80%, - отметил Владимир Паштецкий в разговоре с «РИА Новости».

Работают ученые и над разработкой новых сортов растений, в том числе и пшеницы. Исследования проводятся за счет средств гранта Российского научного фонда.