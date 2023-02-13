Погода на 13 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

В Феодосии переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В понедельник ночью местами небольшой снег, туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°, днем +1...+3°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, северный ветер 9-14 м/с. , тепло +2…+4°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +3…+4°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+4°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи 0…+1°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии 0…+2°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +2…+3°, западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +1…+3°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске 0…+2°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске -2…0°, северо-западный 4-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +5…+8°.

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