Рыжая бестия под Судаком выпросила у туриста запеченное яблоко

Полакомившись запеченным яблоком, лисица стала наблюдать за людьми из-за скал. Фото: Дмитрий Журавлев

Встречи человека с дикими лисами в Крыму явление довольно частое. Рыжие плутовки нередко обитают вблизи туристических маршрутов и с детства привыкли к людям. Поэтому полакомиться вкусняшкой из рук туристов для них не составляет труда.

Одну из таких плутовок на мысе Алчак к востоку от Судака встретил керченский фотограф Дмитрий Журавлев. Лисица с уверенностью подошла к молодому человеку, после чего с некоторой долей осторожности взяла из его рук кусочек запеченного яблока.

- Они там почти синантропы (животные, чей образ жизни связан с человеком- прим. ред). Думаю, что наполовину их рацион питания зависит от туристов, может даже кто-то подкармливает из местных. Сколько их там точно, сказать не могу. Мы видели четырех,- рассказал Дмитрий КП-Крым.

Причем это не первая встреча керчанина с лисой на мысе Алчак. В сентябре Дмитрию удалось там же угостить колбасой рыжую плутовку с покусанной мордашкой. Словно в качестве благодарности, лисица позволила себя долго фотографировать.

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