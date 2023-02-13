Аксенов отреагировал на причисление Айвазовского и Репина к «украинским художникам»

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал решение руководства Метрополитен-музея в Нью-Йорке «записать в украинцы» великих русских живописцев Ивана Айвазовского и Илью Репина. По его словам, Репин и Айвазовский были бы удивлены такому повороту событий.

– Например, Айвазовский говорил, что его, как русского в душе, радует «каждая победа наших войск» и «дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне. На современной Украине его за такие слова наверняка упрятали бы в тюрьму. А на Западе – объявили агентом Кремля и «отменили», – отметил Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители действуют по принципу «если своего ничего нет, значит, надо украсть чужое».

– Как говорят в народе, «украденное ребром выпрет». Так и будет, – подчеркнул Аксенов.

12 февраля стало известно, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке разместил на странице с картиной Айвазовского «Корабль в лунном свете» информацию о том, что автор - украинец. Аналогичные изменения произошли с описанием картины Репина «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина». Ранее музей записал в украинцы Архипа Куинджи, а также переименовал «Русскую танцовщицу» Дега в «Танцовщицу в украинском наряде».

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