В Крыму готовят к отправке в зону СВО Чебурашек

Чебурашку начали отшивать на курсах военной подготовки в Евпатории. Фото: Дмитрий Майбородов/Вконтакте

В Крыму выступили с инициативой пошить для бойцов СВО Чебурашек.Такую идею озвучил руководитель курсов начальной военной подготовки Дмитрий Майбородов из Евпатории.

Как рассказал он КП-Крым, первого Чебурашку в военной экипировке изготовила одна из курсанток, к ней подключились еще несколько мастериц. Игрушки, как символ борьбы, отправят на передовую вместе с детскими письмами.

Чебурашка из Евпатории. Фото: Дмитрий Майбородов/Вконтакте

- Идея пришла после того, как на конкурсной основе был выбран шеврон для нашего курса. Я люблю Чебурашку, он в последнее время стал чуть ли не символом борьбы. Это наше, родное! Вот я и решил дать задание девочкам попробовать сделать такой скорее символ, чем игрушку. Хотим наладить производство для отправки парням за ленту. Им будет очень приятно, - рассказал инструктор.

Чебурашка экипирован рюкзаком. Фото: Дмитрий Майбородов/Вконтакте

Основной материал для пошива Чебурашек, или как их уже окрестили- Чебураторов - это старая шуба. При этом у авторов идеи нет цели сделать их одинаковыми, наоборот, приветствуется креатив и разнообразие.

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