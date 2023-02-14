В Севастополе на территории школы задержали пьяного скандалиста, угрожавшего охраннику

Фото: Росгвардия по Севастополю

На территории одной из школ Севастополя задержали пьяного дебошира, угрожавшего охраннику учебного учреждения расправой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального подразделения Росгвардии.

Сторож попытался выдворить незваного гостя, который, ко всему прочему, еще и привел на территорию школы собаку без поводка. Но мирно урегулировать конфликт не вышло - пришлось вызывать подкрепление.

- На вопрос, как он проник в школьный двор, мужчина ответить не мог, зато сразу начал оскорблять охранника и угрожать расправой. Оперативно прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили личность хулигана, принимая при этом все меры, чтобы крики пьяного не услышала детвора, - говорится в сообщении.

Сначала дебошир не хотел ничего о себе говорить, и, защищаясь, пообещал, что всех, кто участвовал в его задержании, ждет увольнение. Но скандалиста просто передали в районный отдел полиции.

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