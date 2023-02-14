«Гранд Сервис Экспресс» назначил четыре поезда из Москвы в Крым на летний период

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Летом текущего года маршрутная сеть поездов «Таврия» расширится. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены семь круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов. Четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два - с Санкт-Петербургом и 11 - с регионами материковой части России, – говорится в сообщении.

Поезда будут ходить по следующим маршрутам:

Из Москвы:

– №27/28 Москва – Симферополь, двухэтажный (ежедневно);

– №91/92 Москва – Севастополь (через день);

– №173/174 Москва – Евпатория (с 3 марта по 4 ноября через день);

– Москву и Феодосию свяжут поезда, которые будет курсировать под номерами №161/162 – с 27 мая по 25 сентября два раза в три дня (одноэтажный состав) и №163/164 – с 26 мая по 26 сентября один раз в три дня (двухэтажный состав).

Из Петербурга:

– №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь (ежедневно);

– №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (с 27 апреля по 28 сентября, ежедневно). В состав поезда будет включена группа беспересадочных вагонов Псков – Чудово – Евпатория (по датам).

Из других регионов:

– №75/76 Омск – Симферополь (2 раза в неделю);

– №141/142 Пермь – Симферополь (1 раз в неделю);

– №315/316 Адлер – Симферополь (через день);

– №425/426 Кисловодск – Симферополь (через день);

– №183/184 Мурманск – Севастополь (с 1 мая по 28 сентября, один раз в неделю) с группой беспересадочных вагонов №551/552 Архангельск – Обозерская – Севастополь.

– №373/374 Смоленск – Симферополь (назначен на 29 апреля, а также в мае – 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31. Со 2 июня по 18 сентября через день, после 19 сентября продолжит курсировать в отдельные дни). В составе – беспересадочные вагоны №675/676 Белгород – Курск – Симферополь.

– №395/396 Волгоград – Симферополь (с 21 апреля по 9 декабря, через день).

В этом году впервые назначаются поезда:

– №99/100 Ростов-на-Дону – Симферополь (с 27 апреля по 1 октября, через день);

– №195/196 Ростов-на-Дону – Симферополь (с 3 мая по 27 сентября, 1 раз в неделю);

– №191/192 Уфа – Симферополь (с 5 мая по 29 сентября, 1 раз в неделю);

– №193/194 Челябинск – Севастополь (с 2 мая по 26 сентября, 1 раз в неделю).

Отмечается, что при формировании маршрутной сети на летний период учитывалась статистика – так, некоторые промежуточные станции, на которых в поезд садилось много пассажиров, в этом году стали начальными.

– Для обеспечения транспортной доступности Крыма по железной дороге и удовлетворения спроса на билеты прорабатывается вопрос назначения дополнительных поездов из Москвы, – добавили в пресс-службе ГСЭ.

Продажа билетов открывается не ранее, чем за 90 суток. На некоторые поезда уже можно приобрести билеты, на другие продажи откроются в ближайшее время.

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