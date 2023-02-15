Летом поезд из Омска в Крым будет ходить дважды в неделю

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила маршруты поездов «Таврия» на лето 2023 года, один из них - Омск - Симферополь.

- В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, - говорится в сообщении пресс-службы компании перевозчика.

Так, поезд №75/76 маршрутом Омск - Симферополь будет курсировать два раза в неделю.

Ознакомиться с другими назначенными на лето маршрутами в Крым можно здесь.

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