В Крыму предложили урегулировать работу нудистских пляжей на законодательном уровне

Проблему нудистов в Крыму рассмотрят на законодательном уровне Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму предложили урегулировать на законодательном уровне работу пляжей для нудистов, а также ввести ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах.

- Данную проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», - сообщила начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних республиканского МВД Ольга Алексеева.

В качестве примера она привела популярный пляж в Коктебеле, где отдыхающие загорают голышом непосредственно на центральной набережной. Она также предложила главам муниципалитетов принять меры по переносу таких пляжей и оборудовать их.

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