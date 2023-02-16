Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над морем утром 16 февраля

В Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности
Фото: Анастасия ЖУКОВА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников утром 16 февраля.
- Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие, - написал он в своем Tg-канале.
Напомним, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50