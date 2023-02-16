Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над морем утром 16 февраля

В Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников утром 16 февраля.

- Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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